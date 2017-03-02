Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da kontrolden çıkan otomobilin reklam tabelası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Erkan Caddesi üzerinde meydana geldi. 32 yaşındaki Şerife Zor, yönetimindeki 42 ABC 83 plakalı otomobilin, direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, yoldan çıkıp reklam tabelası direğine çarptı. Kazada sürücü Zor ile araçta bulunan 24 yaşındaki Devrim Bikem Hızıroğlu yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Şerife Zor Numune Hastanesi'ne, Hızıroğlu ise, yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Devrim Bikem Hızıroğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Şerife Zor'un da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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