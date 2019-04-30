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Konya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı

KONYA'da, iddiaya göre izinsiz kazı yapıp, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, elde ettikleri tarihi eserlerin sahtesini yapıp, toprağa gömerek çevresindekilere, gömdükleri yerde...

Konya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı
KONYA'da, iddiaya göre izinsiz kazı yapıp, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, elde ettikleri tarihi eserlerin sahtesini yapıp, toprağa gömerek çevresindekilere, gömdükleri yerde define olduğunu söyleyip, karşılığında para aldıkları ileri sürüldü.
Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 2,5 aydır yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen  jandarma, Çumra ve Güneysınır ilçelerinde operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 1 tabanca, 4 av tüfeği, 422 tarihi değeri olmak üzere 1279 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.
SAHTESİNİ YAPIP, TOPRAĞA GÖMMÜŞLER
Şüphelilerin, elde ettikleri tarihi eserlerin sahtesini yapıp, toprağa gömerek çevresindekilere, gömdükleri yerde define olduğunu söyleyip, bunun karşılında para aldıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 10'unun sorgusu ise sürüyor. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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