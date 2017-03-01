Konya'da polisten, günlük ev kiralamaya denetim

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da polis, maliye ve zabıta ekipleri eşliğinde, stüdyo dairelerde kalan ve kimlik bildirmeyenlere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde günlük ve haftalık ev kiralayıp, konaklayan kişilerin kimliklerini bildirmeyen 20'ye yakın ev mühürlenip, ev sahiplerine toplam 212 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kent merkezinde stüdyo dairelerin fuhuş amaçlı kullanılması, terör kapsamında aranan veya eylem hazırlığında olan kişilerin kolayca kalabileceğin tespit ederek denetimlere başladı. Polis, maliye ve zabıta ekipleri eşliğinde son 3 günde yaptığı denetimlerde, özellikle günlük ve haftalık ev kiralayıp, konaklayan kişilerin kimliklerini bildirmeyen 20'ye yakın ev mühürlenip, ev sahiplerine 212 bin 200 lira para cezası uyguladı. Denetimlerin ise devam edeceği belirtildi.

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