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Konya'da midibüs devrildi: 4 yaralı

KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Edindirme Kursu'nda (KOMEK) görevli usta öğreticileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu, 3'ü kadın, 4 usta öğretici yaralandı. Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Konya- Ankara karayolu...

Konya'da midibüs devrildi: 4 yaralı
KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Edindirme Kursu'nda (KOMEK) görevli usta öğreticileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu, 3'ü kadın, 4 usta öğretici yaralandı.
Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Konya- Ankara karayolu Birlik Parkı yakınında meydana geldi. Altınekin ilçesindeki KOMEK'te Kuran eğitimi veren usta öğreticileri taşıyan Mehmet Ali Uluçam(51) yönetimindeki 42 C 0937 plakalı midibüs, iddiaya göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR'ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazada, midibüste bulunan usta öğreticiler Esra Tanoğlu, Sümeyra Sülük, Deniz Koca ve Mustafa Kılınçer hafif yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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