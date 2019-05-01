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Konya'da kayalıklarda erkek cesedi bulundu

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Küpe Dağı'ndaki kayalıklarda çürümeye başlamış 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Seydişehir ilçesinde, Küpe Dağı'nın Kalafat mevkisine mantar toplamayan kişi, kayalıklarda bir kişinin hareketsiz...

Konya'da kayalıklarda erkek cesedi bulundu
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Küpe Dağı'ndaki kayalıklarda çürümeye başlamış 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.
Seydişehir ilçesinde, Küpe Dağı'nın Kalafat mevkisine mantar toplamayan kişi, kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Yanına yaklaştığında çürümeye başlamış bir cesedi olduğunu fark eden kişi jandarmaya haber verdi. Arazi şartları nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan jandarma, ayaklarında çorap ve belinde kuşak olan cesedin 30-35 yaşlarında kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Cesedin, AFAD ekiplerinin yardımıyla bulunduğu bölgeden indirilip, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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