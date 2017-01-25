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Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Tolga YANIK/KONYA, ()- KONYA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 66 yaşındaki Mustafa Çolak hayatını kaybetti. Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Fahrünnisa Mahallesi Levri Sokak'ta meydana geldi. Yalnız...

Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Tolga YANIK/KONYA, ()- KONYA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 66 yaşındaki Mustafa Çolak hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Fahrünnisa Mahallesi Levri Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Mustaf Çolak'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yakınları ile birlikte eve giren polis, Çolak'ı yatağında hareketsiz halde yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Çolak'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Çolak'ın burada yapılan otopsisinde karbonmonoksit gazından zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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