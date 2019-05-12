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Konya'da kafedeki kavgada silahla rastgele ateş açtı: 10 yaralı

KONYA'da  ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi, aralarında husumet bulunan kişinin sahibi olduğu kafeye gelip, çıkan kavgada tüfekle rastgele ateş açması sonucu aralarında müşterilerinde bulunduğu 10 kişi bacaklarına isabet eden saçmalar...

Konya'da kafedeki kavgada silahla rastgele ateş açtı: 10 yaralı

KONYA'da  ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi, aralarında husumet bulunan kişinin sahibi olduğu kafeye gelip, çıkan kavgada tüfekle rastgele ateş açması sonucu aralarında müşterilerinde bulunduğu 10 kişi bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. 
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokaktaki bir kafede meydana geldi. İsmi belirlenemeyen 1 kişi, aralarında husumet bulunan kişinin sahip olduğu kafeye geldi. İki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. Bunun üzerine saldırgan, aracından aldığı tüfekle,  rastgele  kafeye ateş açtı. Açılan ateş sonucu aralarında müşterilerinde bulunduğu 10 kişi, bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Yaralılar, ambulans ve kendi imkanlarıyla yakındaki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 
(Görüntü Dökümü 
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- Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisi dışından detay 
(KJ:Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))
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