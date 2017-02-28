Konya'da kaçak sigara imalathanesine baskın

Hasan DÖNMEZ/KONYA,() - KONYA'da polisin kaçak sigara imalathanesine yaptığı baskında 2 adet sigara makinesi, kilolarca tütün ve boş sigara kutuları ile sigara kağıdı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde Ahmet K.'ya ait boş bir dükkanda kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ihbar edilen adrese yapılan baskında 2 adet sigara makinesi, kilolarca tütün, boş sigara kutuları ve makaronlar (sigara şeklinde silindirik içi boş filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi. Ahmet K. ve Mehmet Y. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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