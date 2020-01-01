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Konya'da kaçak kazıya 4 gözaltı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı. Seydişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepecik Mahallesi Ketenci mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti. Ekipler kazı...
GÜVENLİK 01.01.2020, 17:36
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı.
Seydişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepecik Mahallesi Ketenci mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti. Ekipler kazı yapan Ş.K., Ş.Ç. O.K. ve H.E.'yu suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Seydişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepecik Mahallesi Ketenci mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti. Ekipler kazı yapan Ş.K., Ş.Ç. O.K. ve H.E.'yu suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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