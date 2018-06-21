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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Levent Cevizli yönetimindeki 42 DJR 07 plakalı...

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
KONYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Levent Cevizli yönetimindeki 42 DJR 07 plakalı otomobil, kavşakta Ramazan Poslu yönetimindeki 35 EC 6942 plakalı otomobilli çarpıştı. Kazada, Cevizli'nin kullandığı araçtan fırlayan ağabeyi Abdurrahman Cevizli, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan LEvint Cevizli ile diğer araçtaki Mehmet Çelebi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdurahman Cevizli'nin cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.
Sürücü Ramazan Poslu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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