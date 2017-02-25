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Konya'da iki grup arasında kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

KONYA'da iki grup arasında çıkan bıçaklı, balyozlu ve demir sopalı kavgada 2'si Afgan uyruklu 3 kişi yaralandı. 

Konya'da iki grup arasında kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

KONYA'da iki grup arasında çıkan bıçaklı, balyozlu ve demir sopalı kavgada 2'si Afgan uyruklu 3 kişi yaralandı. 

Olay, saat 20.15 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Afgan uyruklu 34 yaşındaki Abdullah Özbek ve 26 yaşındaki Said Ali Mahmut, bir binanın enkazından demir toplarken, yanlarına 27 yaşındaki Doğanay Candan ile bir arkadaşı geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bayloz, bıçak ve demir sopaların kullandığı kavgaya dönüştü. Doğanay Candan sırt ve bacak bölgesinden, Abdullah Özbek bacağından, Sail Ali Mahmut ise göğüs kısmından yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis çevrede yaptığı incelemede olaya karıştığı belirlenen iki Afgan uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

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