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Konya'da huzur operasyonu

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da bin polis ve jandarmanın katılımıyla yapılan huzur uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Türkiye Güven Huzur Operasyonu' kapsamında...

Konya'da huzur operasyonu

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da bin polis ve jandarmanın katılımıyla yapılan huzur uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Türkiye Güven Huzur Operasyonu' kapsamında bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada, şüpheli araçlar ile kişiler arandı. Çok sayıda kişinin GBT sorgulaması yapıldı. İşyerleri denetlendi, çalışanlar ve müşterilerin kimlik kontrolü yapıldı. Uygulama kapsamında aranan 10 kişi gözaltına alındı. 
23 araca 14 bin 778 lira para cezası kesilirken, 5 araç ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 1 ruhsatsız tabanca ile 12 mermi, 5 gram esrar ele geçirildi. Bir işyeri kapatılırken, 10 işyerine ise canlı müzik, sigara, konsamatris çalıştırmak, kimlik bildiriminde bulunmamak ve sigortasız işçi çalıştırmak gibi suçlardan toplam 224 bin 720 lira ceza kesildi.

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