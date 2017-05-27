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Konya'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da gece caddeye çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri öne sürülen 12 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro...

Konya'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da gece caddeye çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri öne sürülen 12 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay İlçesi Piri Esad ile Meram İlçesi Furkan Dede caddeleri üzerine çıkan kadınların, para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından harekete geçen polis, her iki cadde üzerine çıkan 12 kadını gözaltına aldı. Kadınlardan 2'si yaşanan kovalamacayla yakalandı.
Kadınlardan 21 yaşındaki Havvanur D.'nin Samsun merkezli 13 ilde yapılan 'escort' operasyonu kapsamında, 23 yaşındaki Zeynep Mihriban A.'nnın ise uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek suçlarından arandıkları tespit edildi.
Ekip otosuna binmemekte direnen Havvanur D., "Beni götürmeyin. Benim aranmam var. Bırakın beni" dedi. Havvanur D.'nin intennet üzerinden anlaşmaya vardığı erkeklerle ilişkiye girdiği, caddelere ara ara çıktığı ifade edildi. Başka bir kadın ise fuhuşa zorlandığı ileri sürdü. 

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