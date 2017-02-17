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Konya'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mevlana Üniversitesi Hastanesi'nin eski çalışanlarına yönelik yapılan operasyonda,...

Konya'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mevlana Üniversitesi Hastanesi'nin eski çalışanlarına yönelik yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 98 kişiden 30'u gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü belirtildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugün polis tarafından Konya merkezli 18 ilde KHK'la kapatılan Mevlana Üniversitesi Hastanesi'nin eski çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan aralarında doktor, hemşire ve idari personelin bulunduğu 98 kişiden 30'u gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüphelilerden hastanenin teknik servisinde görevli Mustafa Fidan'ın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Yakışıklı çıkacağız mı?" diye sorması dikkat çekti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun devam ettiği belirtildi.

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