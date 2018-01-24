Konya'da FETÖ'den 2 astsubaya tutuklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Konya 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen 16 Ocakta yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.