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Konya'da FETÖ'den 2 astsubaya tutuklama

KONYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 5 astsubaydan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  Konya Cumhuriyet...

Konya'da FETÖ'den 2 astsubaya tutuklama
KONYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 5 astsubaydan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Konya 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen 16 Ocakta yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  

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