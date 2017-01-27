Konya'da FETÖ'cü 13 eğitimci ve memur tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında salı günü gözaltına alınan aralarında öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde görev yapan kişilerinde bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Şüphelilerin örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürüldü.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, geçen salı günü örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen aralarında öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde çalışanlarında bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkan 35 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 2 şüphelide adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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