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Konya'da FETÖ çatı davasında 342 sanığa hapis cezası

KONYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 163'ü tutuklu 478 kişinin yargılandığı çatı dava sonuçlandı. Sanıklardan 342'sine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay arasında...

Konya'da FETÖ çatı davasında 342 sanığa hapis cezası
KONYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 163'ü tutuklu 478 kişinin yargılandığı çatı dava sonuçlandı. Sanıklardan 342'sine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamındaki dava, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonuna dönüştürülen merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 342 sanığı 'örgüte yardım', 'örgüt yöneticiliği', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Mahkeme heyeti, 4 sanığın beraatine, hayatını kaybeden 1 sanığın ise dosyasının düşürülmesine karar verdi.
Mahkeme heyeti, firari 127 sanık ile birlikte 131 hakkındaki dosyanın ise dava kapsamından çıkarıldığını açıkladı.

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