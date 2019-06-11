Konya'da 'drift' yapan 3 sürücüye 5'er bin lira ceza

KONYA'da şehrin farklı noktalarında ‘drift’ yapan 3 sürücüye 5 bin 10'ar TL para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Üçler Caddesi'nde 42 DAP 07 plakalı otomobilin sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu saatlerde, aracıyla ‘drift’ yaptı. Görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, plakasından kimliğini belirlediği sürücüye 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 5 bin 10 TL ceza uygulayıp, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde de 42 DJ 845 ve 42 ABU 294 plakalı araçların sürücüleri gece saatlerinde yol ortasında drift yaptı. Bu anlar da vatandaşlar tarafından görüntülendi. Polis, sürücülere 5 bin 10'ar TL para cezası kesip, 2 ay süreyle ehliyetlerine el koydu.

Görüntüler üzerinden araç plakalarına ceza yazılabildiğini hatırlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Ekipler Amiri Ömer Yanık, ''Yaptığımız her hareket gözlemleniyor. Hem kendi etrafımızdan hem de cep telefonu kameraları vasıtasıyla bir şekilde bize ulaşıyor. Vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz'' dedi.

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