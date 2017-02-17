Konya'da DEAŞ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 75 kişiden 40'ı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü polisteki ifadesinin ardından, 21'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 6'sı ise tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında yakalama kararı alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de, Özel Harekat Polisi eşliğinde geçen 5 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte lojistik destek sağladığı ve Suriye gidip- gelerek örgütle temasa geçtikleri ileri sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 6'sı da tutuklandı.

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