Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

KONYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7'si Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, basın mensuplarına gülerek, ''Ekmek parası değil mi? Ne yapacaksın?'' dedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, törer örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde 10 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 7'si Irak uyruklu, 1'i Türk olmak üzere 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin Kuzey Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenirken, evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, gülerek "Ekmek parası değil mi? Ne yapacaksın?" dedi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



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