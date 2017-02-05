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Konya'da DEAŞ'a, operasyon: 75 kişi hakkında gözaltı kararı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 75 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı sürdürülen operasyonda 30'dan fazla kişi gözaltına...

Konya'da DEAŞ'a, operasyon: 75 kişi hakkında gözaltı kararı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 75 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı sürdürülen operasyonda 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Polisi eşliğinde bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sürdürülen operasyonda ilk etapta 30'un üzerinde kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelileri de yakalamak amacıyla operasyona devam edilirken bu kişilerin örgüte lojistik destek sağladığı ve Suriye gidip- gelerek örgütle temasa geçtikleri ileri sürüldü.
"YAKIŞIKLI ÇIKAR MIYIZ?"
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çıkar mıyız? Biraz yakışıklı çıkarız mıyız?" dedi. Soruşturma sürdürülüyor.

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