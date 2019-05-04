Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

Konya'da çalıntı ve 'change' yapılan 15 lüks araç ele geçirildi

KONYA'da 1 milyon 500 bin TL değerinde çalıntı ve 'change' (motor ve şase numarasını değiştirmek) yapılmış 15 lüks araç ele geçirildi.  Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,...

Konya'da çalıntı ve 'change' yapılan 15 lüks araç ele geçirildi
KONYA'da 1 milyon 500 bin TL değerinde çalıntı ve 'change' (motor ve şase numarasını değiştirmek) yapılmış 15 lüks araç ele geçirildi. 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde farklı illerden Konya'ya çalıntı ve 'change' yapılmış 15 aracın giriş yaptığını tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonlarla araçları ele geçirdi. Polis, plakaları değiştirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde olduğunu tespit etti. Çete üyesi 30'dan fazla şüpheli hakkında işlem yapan polis, otoparka çektirilen araçları sahiplerine teslim edecek.
Öte yandan polis, aralarında traktör, TIR dorsesi ve lüks araçların da bulunduğu 20 aracı ise parçalanmış halde buldu. Parçalanan araçlar incelenmek üzere emniyet otoparkına götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328