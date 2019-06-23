Konya'da, arazide bulunan 15 köpek ölüsüyle ilgili suç duyurusu

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), () - KONYA'nın Karapınar ilçesindeki boş arazide, farklı zamanlarda telef edildiği belirlenen 15 köpek bulundu. Canlı olduğu anlaşılan 4 yavru köpek ise belediyenin hayvan barınağına götürüldü. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, katliamı yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Karapınar'ın Kürtül mevkisindeki boş araziye köpek ölülerinin atıldığını görenler, belediyeye haber verdi. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ihbar üzerine bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tayfun Gökçe, veterinerler Fethi Türkoğlu ve Önder Taşçı ile birlikte gelerek, incelemelerde bulundu. Veterinerler, arazideki 15 köpeğin farklı zamanlarda telef edildiğini belirledi. İnceleme sırasında, 4 yavru köpeğin de canlı olduğu belirlendi. Aç ve bitkin yavru köpekler için Karapınar Süt Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Tartan süt getirdi. Beslenen yavru köpekler, belediyenin havyan barınağına götürüldü.

Katliamı yapanların tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunduklarını belirten Başkan Yaka, ''Bizim belediyecilik anlayışımız, köpekleri ve sokak hayvanlarını imha etmek değil koruma ve bakımını üstlenmektir. O nedenle barınaklar yaptık. Bu mazlum hayvanları katledenlerin bulunması için suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma başlatıldı. Bu zulmü yapanlar, adalet karşısında hesap verecektir. Köpekler değişik zamanlarda katledilmiştir. Bir seferde olan bir olay değildir. Değişik zamanlarda bu bölgeye bırakılıp gidilmiş. Ne şekilde öldürüldüğünü bilmiyoruz. Bu olayı kınıyorum. Bunu yapan insan olamaz. Hayvanların koruma altında olması gerekir" diye konuştu.



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