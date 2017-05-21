Konya'da Afgan fidyeciler, 'Bizler Türkiye mafyasıyız' demiş

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da fidye için kaçırdıklarını söylediği 6 Afganlı ile birlikte sahte pasaport yaptığı iddiasıyla tutuklanan İranlı mühendis 43 yaşındaki Kazem Morad'ın ifadesi alındı. Morad, kendisini işkence yapıp fidye isteyen şüphelilerin, ''Bizler Türkiye mafyasıyız. Senin gibi daha önceden çok kişiyi alıp, parasını aldık. Vermeyenleri kestik" diye korkuttuklarını söyledi.

Geçen 11 Mayıs günü Denizli'ye ardından da Konya'ya geldikten sonra Afganistan uyruklu 6 kişi tarafından rehin alınıp, İran'daki ailesinden fidye istenen elektronik mühendisi Kazem Morad polisin operasyonu ile kurtarıldı. İran'da fabrikası bulduğu belirtilen elektronik mühendisi Kazem Moradı, soruşturmada kendisini kaçıran Afganistan vatandaşı Majit Shekarı (31), Mohammadaref Yıldız (24), Gholam Farogh Akbarı (32), Qudratullah Fedaıe (23), Abdulhalık Muhammed Şerif (20) ve Mohammod Dod Mohammod Eyup (23) ile sahte pasaport yapıp sattığı iddiasıyla tutuklanan Kazem Morad'ının ifadesi alındı.

Kazem Morad, ifadesinde ülkesinde mezhep kavgaları olduğunu kendisinin herhangi bir dine mensup olmadığı için mezhep taraftarlarının kendisini öldürmek istedikleri için kaçak olarak Türkiye'ye gelip bir süre Doğubeyazıt'ta kaldığını, daha sonra Denizli'ye geçtiğini anlattı. Üzerinde bulunan 3 bin 200 dolar ve 10 milyon İran tümeniyle Türkiye'ye geldiğini belirten Morad,, Denizli'deki İranlı arkadaşı sayesinde Majit Shekarı ile tanıştığını belirtti. Sahte pasaport suçunu kabul etmeyip, suçu Afgan şüphelilerin işlediğini ileri süren Morad'ı, 800 bin İran tümeni karşılığında aldığı sahte pasaportla Ankara'da Birleşmiş Milletler'e sığınma başvurusu yaptığını söyledi. Morad, şunları söyledi:

"Konya'ya geldiğimde Majit aracılığıyla Kosova Mahallesi'nde peşin 2 bin 430 TL verip ev kiraladım. Bir gün sonra tramvayla çarşıdan eve giderken Majit aradı ve Majit ve Qudratullah Fedaıe beni taksi bindirip rehin alındığım eve getirdi."

Rehin alındığı evde yüzü maskeli diğer kişilerin, Oudratullah Fedaie'de rehin aldığı görüntüsü verdiklerini, şüphelilerin daha sonra Fedaie'yi fidye parasını ödediği için serbest bıraktıklarını söylediğini belirten Morad, ''Ellerimi arkadan kelepçelediler. Gözlerimi ve ayaklarımı bağladılar. 'Bizler Türkiye mafyasıyız. Senin gibi daha önceden çok kişiyi alıp, parasını aldık. Vermeyenleri kestik' dediler. Sonra benden fidye istediler" diye ifade verdi.

Majit Shekarı'nın, boğazına bıçak dayalı fotoğrafını çekip İran'daki eşine gönderip fidye istediğini ileri süren Morad, ''Benim üzerimdeki elbiseleri çıkardılar. Şahıslardan biri bana tecavüz edip fotoğrafını çekip, eşime göndereceğini söyledi. Fotoğraflarımı çıplak şekilde çektiler. Eşime gönderip, göndermediklerimi bilmiyorum" dediği kaydedildi.

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