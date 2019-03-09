Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

Konya'da 8 kişinin yaralandığı kaza kamerada

KONYA'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi...

Konya'da 8 kişinin yaralandığı kaza kamerada
KONYA'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Ö. idaresindeki 42 AAC 821 plakalı otomobil, önünde seyreden otomobili solladığı sırada sokak üzerinden kontrolsüz şekilde caddeye çıkan Ayhan D. idaresindeki 42 CBJ 67 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Her iki otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 6 yakınları itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar kaza yerinde hazır bekletilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328