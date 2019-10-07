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Konya'da 5 düğünde 7 silah ele geçirildi
KONYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 düğünde yapılan denetimlerde 7 silah ele geçirildi. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerdeki düğünlerde silah atıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma...
GÜVENLİK 07.10.2019, 16:50
KONYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 düğünde yapılan denetimlerde 7 silah ele geçirildi.
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerdeki düğünlerde silah atıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Düğün yerlerinde inceleme yapan polis, 5 düğünde 1'i tüfek, 6'sı tabanca olmak üzere 7 silah ele geçirdi. Silah kullananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerdeki düğünlerde silah atıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Düğün yerlerinde inceleme yapan polis, 5 düğünde 1'i tüfek, 6'sı tabanca olmak üzere 7 silah ele geçirdi. Silah kullananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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