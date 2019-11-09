Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

KONYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 58 DN 51 plakalı otomobile arkadan gelen 16 BUZ 96 plakalı otomobil çarptı, ardından gelen 42 B 9182 otomobil ile 06 LVZ 99 plakalı hafif ticari aracın da karışmasıyla 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekisi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

