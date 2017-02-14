Konya'da 18 kişinin öldüğü çöken yurt ile ilgili 3 sanığa ceza (2)

KARAR TEMYİZE GÖNDERİLECEK

Konya'daki çöken yurt davasında hayatını kaybeden 5 öğrenci ailesinin avukatlığını 9 yıldır ücret almadan sürdüren Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı Avukat Hakkı Ünalmış, yerel mahkemenin kararını temyiz için Yargıtay’a göndereceklerini belirtti.

Ünalmış, sanıkların 'taksirle birden fazla kişinin ölüme sebep olma' suçundan ceza aldığını hatırlatarak, 'olası kastla birden fazla kişinin ölüme sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası almaları için sürekli mahkeme heyetine taleple bulunduklarını ancak bunun dikkate alınmadığını belirtti. 9 yılda 7 kez bilirkişi raporunun değiştiğini bir o kadar da davanın görüldüğü Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyelerinin değiştiğini ifade eden Ünalmış, şöyle dedi:

"İlk olarak Hadim Cumhuriyet Savcılığı'nın tutanaklarına baktığımızda ve ilk bilirkişi raporlarına baktığımızda, tüm LPG gaz kurucularına, elemanlarına, çöken yurdun idareci ve yöneticilerine varıncaya kadar herkesin asli sorumlu olduğu tespit edilmişken. Her bilirkişi raporlarında çelişkilerle karşılaştık. Her seferinde azala azala suçluların sayısı neredeyse sıfırlanacaktı. İyi ki 8'inci bilirkişi raporu için başvurulmadı. Eğer başvurulsaydı hiç suçlu bulunamayacaktı ve suçlular sadece çocuklar olacaktı. Hatta denecekti ki ölmeselerdi. Bu kadar acı bir durum benim kanaatime göre. Mahkeme sonucunda sadece 3 kişiye ceza verildi. Yurt yönetiminin ve gaz şirketinin cezalandırılmadığını görüyoruz. Bu karar adil bir karar değildir, Yargıtay'da hakkımızı arayacağız. Ölmüş olan 17 çocuk ve bir öğretmen ile 22 yaralı çocuğun hakkını sonunu kadar arayacağız."

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