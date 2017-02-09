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Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışma ile ilgili 1 tutuklama

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da borç konusunda çıkan silahlı çatışmada ev eşyası satan 36 yaşındaki Arif Renklitan'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren 32 yaşındaki Eyüp Temel tutuklandı. Olay, geçen salı günü saat 23.00 sıralarında...

Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı çatışma ile ilgili 1 tutuklama

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da borç konusunda çıkan silahlı çatışmada ev eşyası satan 36 yaşındaki Arif Renklitan'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren 32 yaşındaki Eyüp Temel tutuklandı.
Olay, geçen salı günü saat 23.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi İshakiye Sokak'ta meydana geldi. Arif Renklitan, iddiaya göre alacağını istemek için Cihan Sarı ile buluştu. İki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Renklitan, Sarı'yı, tabancayla sol bacağından vurdu. Cihan Sarı'nın yanında bulunan arkadaşlarından Eyüp Temel'de pompalı tüfekle Renklitan'a ateş etti. Ağır yaralanan Renklitan olay yerinde öldü. Kaçmaya çalışan şüpheliler, o sırada tesadüfen oradan geçen ambulansın önünü kesti, ambulans şoförü 41 yaşındaki Göksel Yorgancı'yı araçtan indirerek dövdü. Yaralı Cihan Sarı, daha sonra aynı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ambulans şoförü ise, 'Darp raporu' alarak şikayetçi oldu. Polis olaya karıştığı öne sürülen Eyüp Temel ile birlikte Faruk S. ve Bahtiyar D.'yi yakaladı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Eyüp Temel, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Faruk S. ile Bahtiyar D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sol bacağından yaralanan Cihan Sarı'nın hastanede tedavisine devam ediliyor.

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