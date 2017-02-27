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Konya'da 1 canlı bomba şüphelisi yakalandı

Hasan DÖNMEZ/ KONYA,() - ANKARA Emniyet Müdürlüğü tarafından 'canlı bomba olabilir' şüphesiyle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen 32 yaşındaki Bayram A., Konya'da trafik kontrolü sırasında yakalandı. Şüphelinin...

Konya'da 1 canlı bomba şüphelisi yakalandı

Hasan DÖNMEZ/ KONYA,() - ANKARA Emniyet Müdürlüğü tarafından 'canlı bomba olabilir' şüphesiyle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen 32 yaşındaki Bayram A., Konya'da trafik kontrolü sırasında yakalandı. Şüphelinin üstünde ve aracında her hangi bir patlayıcıya rastlanmadı.
Merkez Karatay İlçesi Cem Sultan Caddesi Açık Cezaevi önünde rutin yol kontrol uygulaması yapan trafik polisi, bugün saat 14.00 sıralarında 42 FBG 82 plakalı otomobili durdurdu. Ardından ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Konya'nın Bozkır İlçesi nüfusuna kayıtlı sürücü Bayram A.'nın ehliyet kontrolünde Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ üyesi olduğu ve 'canlı bomba olabilir' şüphesiyle arandığı saptandı. Bunun üzerine bölgeye Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polisler ve bomba imha uzmanları çağrıldı. Cadde trafiği kapatılıp araçta bomba imha uzmanları tarafından inceleme yapıldı. Yapılan aramada sürücü A.'nın üstünde ve araçta her hangi bir patlayıcıya rastlanmadı.
Gözaltına alınan A., sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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