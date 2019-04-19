Konuşurken telefonunu çaldılar

ANTALYA'da temizlik görevlisi Neriman Çakmak (49) yakınıyla görüşme yaparken, cep telefonu kapkaççı tarafından çalındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle'deki spor kompleksinde meydana geldi. Tesiste temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Neriman Çakmak telefonla konuştuğu sırada arkasından 18-20 yaşlarında bir kişi yaklaştı. Kapkaççı, Çakmak'ın telefonunu alıp hızla uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran Neriman Çakmak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, Çakmak'tan aldığı eşkâl bilgisi doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Telefonun değerinin 450 ile 500 lira arasında olduğunu söyleyen Çakmak, "İş yerinde temizlik yapıyordum. Telefon gelince konuşmaya başladım. Arkamdan yaklaşan bir genç kulağıma dayalı telefonu alıp kaçtı" dedi.



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