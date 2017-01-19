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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 28 yaşındaki Okan Taş hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, bugün akşam saatlerinde Gediz-Çavdarhisar...

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 28 yaşındaki Okan Taş hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Gediz-Çavdarhisar Karayolu'nda meydana geldi. Gediz'den Kütahya'ya giden Sami Kuşaksızoğlu yönetimindeki 34 PT 5070 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Takla attıktan sonra orta refüje çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Kuşaksızoğlu ile araçta bulunan Okan Taş ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ağır yaralanan Kuşaksızoğlu ise ambulansla Çavdarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buruda tedaviye alınan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kuşaksızoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Okan Taş'ın cenazesi Çavdarhisar Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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