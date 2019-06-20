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Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı: 1 yaralı

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarpan aracın sürücüsü O.E., yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesinde meydana geldi. O.E. yönetimindeki 50 DD 129 plakalı...

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı: 1 yaralı
SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarpan aracın sürücüsü O.E., yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesinde meydana geldi. O.E. yönetimindeki 50 DD 129 plakalı otomobil, iddiaya göre cadde üzerinde manevra yapmak isterken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce park halindeki 58 ABB 725 plakalı otomobile, ardından hızlanarak karşı şeritte park halinde bulunan 38 FB 476 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü O.E. yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı O.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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