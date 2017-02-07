Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

Kontrolden çıkan otomobil işyerine daldı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), () – BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil işyerinin vitrin camından içeriye girdi. İşyeri ve araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü...

Kontrolden çıkan otomobil işyerine daldı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), () – BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil işyerinin vitrin camından içeriye girdi. İşyeri ve araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü ve araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.
İnegöl’den Alanyurt yönüne giden Mürvet D. yönetimindeki 16 AC 341 plakalı otomobil, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Metal sanayi kavşağında kontrolden çıktı. Otomobil, ışıklı kavşağı geçtikten hemen sonra yolun sağında üç katlı binanın alt katındaki boş olan işyerinin vitrin camından içeriye girdi. 
Sürücü Mürvet D. ve araçtaki 3 kadın kazayı yara almadan atlatırken, araç ve işyerinde büyük hasar medyana geldi. İnegöl Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazaya karışan otomobilde inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda icralık olduğu ortaya çıkan araç çekici ile otoparka götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.