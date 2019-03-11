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Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarptı, yola düşmekten kurtuldu

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada, ağaca takılınca D- 100 yoluna düşmeyen aracın sürücüsü Emel Topsakal yaralandı.  Kaza,...

Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarptı, yola düşmekten kurtuldu

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada, ağaca takılınca D- 100 yoluna düşmeyen aracın sürücüsü Emel Topsakal yaralandı. 
Kaza, öğle saatlerinde, Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak'ta meydana geldi. Derince yönüne giden Emel Topsakal'ın kullandığı 41 ABR 763 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Otomobil, ağaca takılınca D- 100 yoluna düşmedi. Kazada sürücü Emel Topsakal, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Topsakal'ı ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekibi ise otomobilin kayarak, yola düşmemesi için önlem aldı. Hasar gören araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.  

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