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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan 3 yaralı, tedaviye alındı. Kaza merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde yaşandı....

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan 3 yaralı, tedaviye alındı.
Kaza merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde yaşandı. Sefa Öner'in (28) kullandığı 16 FM 070 plakalı hafif ticari araç, yağmurlu havanın etkisiyle kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Sefa Öner ve beraberinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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