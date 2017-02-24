Konsolosluk araçlarıyla FETÖ’cü kaçıran şebekeye polis operasyonu - ek fotoğraflar
24 Şubat 2017 Cuma 16:18
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