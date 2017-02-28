Konak Telekom'da korkutan yangın

İZMİR, () - İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki, Türk Telekom'un hizmet binasındaki kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Bulvarı'ndaki Türk Telekom Bölge Müdürlüğü hizmet binasının kazan dairesinde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden görevliler, itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, kısa süreli korkulu anlar yaşandı.

Bu arada, kurum içi hizmet eğitiminde yangına müdahale eğitimi alan bir kişi yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi. Durumu iyi olduğu öğrenilen çalışan sağlık kontrolü için Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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