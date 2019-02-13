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Konak'ta sahte içki operasyonu

Mehmet CANDAN / İZMİR, () - İZMİR'in Konak ilçesinde, bir depoda sahte içki üreterek satışını yaptığı belirlenen 1 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alsancak Semti'nde...

Konak'ta sahte içki operasyonu

Mehmet CANDAN / İZMİR, () - İZMİR'in Konak ilçesinde, bir depoda sahte içki üreterek satışını yaptığı belirlenen 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alsancak Semti'nde bir depoda sahte içki üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 1953 şişe bandrolsüz ve sahte bandrollü içki, 170 paket kaçak sigara, 79 paket kaçak puro ve pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.D. (50) emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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