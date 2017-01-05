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Konak sahilinde kadın cesedi bulundu

İZMİR'in Konak İlçesi'nde deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden polisler, denizden 65 yaşındaki Naciye Arı'nın cansız bedenini çıkardı. Evli ve 1 çocuk çocuk annesi Arı'nın...

Konak sahilinde kadın cesedi bulundu
İZMİR'in Konak İlçesi'nde deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden polisler, denizden 65 yaşındaki Naciye Arı'nın cansız bedenini çıkardı. Evli ve 1 çocuk çocuk annesi Arı'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Konak Vapur İskelesi yakınlarında bugün saat 11.30 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen deniz polisleri, denizdeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, cesedi bota alıp Kantar Karakolu'nun bulunduğu noktadan karaya çıkarttı. Yapılan incelemede, ölen kişinin, evli ve 1 çocuk annesi Naciye Arı olduğu belirlendi. İlk incelemede talihsiz kadının vücudunda herhangi bir bıçak ya da silah yarasına rastlanmadığı belirlendi. Bornova İlçesi'nde ailesiyle yaşayan Arı'nın sabah saatlerinde evden ayrıldığı bir daha da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Olayı duyup Arı'nın cesedinin bulunduğu noktaya gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ev kadını olan Arı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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