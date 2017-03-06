Kömür yüklü kamyonda 41 bin paket kaçak sigara

ADANA, () - ADANA'da kömür yüklü kamyonun kasasında 41 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, doğu illerinden gelen bir kamyonda kaçak sigara taşındığı bilgisini aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ve D-400 karayolunda önlem alan ekipler, kömür yüklü kamyonu durdurdu. Otoparka çekilen kamyonun kasasında üzeri kömürle kapatılmış değişik markalarda toplam 41 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adı açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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