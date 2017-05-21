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Kömür ocağında metan gazı patlamasına üçüncü tutuklama

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde kömür ocağında geçen salı günü metan gazı patlaması sonucu 2 işçinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili iş güvenliği uzmanı Y.E. tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu...

Kömür ocağında metan gazı patlamasına üçüncü tutuklama

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde kömür ocağında geçen salı günü metan gazı patlaması sonucu 2 işçinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili iş güvenliği uzmanı Y.E. tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 3'e yükseldi.
Kemer'in Ovacık Mahallesi'nde 'Balyak Madencilik' adlı firma tarafından 2015 yılından bu yana işletilen kömür ocağında 16 Mayıs saat 19.43'te metan gazı sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada işçiler 39 yaşındaki Levent Korkmaz ile 36 yaşındaki Esen Çavuş yaşamını yitirdi. Gazdan etkilenen işçilerden 6'sı çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, madende mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için ocağa giren 8 işçi de gazdan etkilenerek güçlükle dışarı çıktı. İtfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) 7 kişilik kurtarma ekibi galerinin 830 metresinde mahsur kalan işçilerin cesetlerine ulaştı. 2 madencinin metan gazı patlaması sonucu yaşamlarını yitirdiği belirtildi.
Olaydan 2 gün sonra şirket ortaklarından M.M.B. ile işletme müdürlerinden E.T. tutuklandı. Aynı olayla ilgili dün iş güvenliği uzmanı Y.E. de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E. tutuklandı.

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