Kömür ocağında metan gazı patlamasına dördüncü tutuklama

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 2 işçinin yaşamını yitirdiği, kömür ocağındaki metan gazı patlamasıyla ilgili mühendis F.B. de tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Kemer'in Ovacık Mahallesi'nde 'Balyak Madencilik' adlı firma tarafından 2015 yılından bu yana işletilen kömür ocağında 16 Mayıs günü saat 19.43'te metan gazı sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada işçiler 39 yaşındaki Levent Korkmaz ile 36 yaşındaki Esen Çavuş yaşamını yitirdi. Gazdan etkilenen işçilerden 6'sı çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, madende mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için ocağa giren 8 işçi de gazdan etkilenerek güçlükle dışarı çıktı. İtfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) 7 kişilik kurtarma ekibi, galerinin 830 metresinde mahsur kalan işçilerin cesetlerine ulaştı. 2 madencinin metan gazı patlaması sonucu yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Olaydan 2 gün sonra şirket ortaklarından M.M.B. ile işletme müdürlerinden E.T., 20 Mayıs’ta da iş güvenliği uzmanı Y.E. tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında olay günü metan gazından etkilenen ve yaklaşık 1 hafta hastanede tedavi gören mühendis F.B. de gözaltına alındı. Bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B. tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı da 4’e yükseldi.