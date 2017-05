Kömür ocağında metan gazı patlamasına 2 tutuklama

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde kömür ocağında metan gazı patlaması sonucu 2 işçinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili şirket ortaklarından M.M.B. ile işletmede görevli müdür E.T. tutuklandı.

Kemer'in Ovacık Mahallesi'nde 'Balyak Madencilik' adlı firma tarafından 2015 yılından bu yana işletilen kömür ocağında önceki gün saat 19.43'te metan gazı sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada işçiler 39 yaşındaki Levent Korkmaz ile 36 yaşındaki Esen Çavuş yaşamını yitirdi. Gazdan etkilenen işçilerden 6'sı çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, madende mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için ocağa giren 8 işçi de gazdan etkilenerek güçlükle dışarı çıktı. İtfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) 7 kişilik kurtarma ekibi galerinin 830 metresinde mahsur kalan işçilerin cesetlerine ulaştı. 2 madencinin metan gazı patlaması sonucu yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

OCAKTA İNCELEME

Kömür madeninde dün Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kaan Doğan ve Kemer Cumhuriyet Savcısı Semih Altun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bilirkişi heyeti incelemelerde bulundu. İşçilerle görüşen Doğan ve Altun, görgü tanıklarının da ifadesie başvurdu. Bilirkişi heyeti ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından madenin tekrar çalışmasına karar verildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheliden şirket ortaklarından R.B. jandarma sorgusu sonrasında serbest bırakılırken, diğer ortak M.M.B., işletmede görevli müdürler S.A. ve E.T. ile mühendis M.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece geç saate kadar süren sorgularının ardından M.M.B. ile E.T. tutuklandı. M.D. serbest bırakılırken, S.A. adli kontrolle serbest kaldı.

FOTOĞRAFLI