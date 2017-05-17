Kömür ocağında metan gazı 2 can aldı

Tolga YILDIRIM- Bülent TATOĞULLARI/ KEMER (Antalya),() - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde dün akşam kömür ocağında metan gazı sızıntısı sonucu zehirlenen maden işçileri 39 yaşındaki Levent Korkmaz ile 36 yaşındaki Esen Çavuş yaşamını yitirdi. Ölen işçilerin Zonguldaklı oldukları, Korkmaz'ın emekliliğine 3 ay kaldığı, asıl mesleği aşçılık olan Çavuş'un da erken emekli olabilmek için madende çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili maden ocağınının ortakları ve işletme müdürü olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Kemer'in Ovacık Mahallesi'nde 'Balyak- Balyak Madencilik Ltd. Şti.' adlı firma tarafından 2015 yılından beri işletilen kömür ocağında dün saat 19.43'de metan gazı sızıntısı meydana geldi. İşçilerden Levent Korkmaz ile Esen Çavuş madende, girişi 830 metre uzaklıkta galeride mahsur kalırken, gazdan etkilenen işçilerden Ersin Akkuş (36), Hüseyin Durmuş (19), Feyzettin Bayramoğlu (26), Özgür Arık (44), Kadir Özbek (24) ve Ömer Erden (28) çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Madende mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için ocağa giren 8 işçi de gazdan etkilenince, güçlükle dışarı çıktı.

ZONGULDAK'TAN KURTARMA EKİBİ GELDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 işçinin kurtarılması için Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) da 7 kişilik kurtarma ekibi yola çıktı. TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü Tahlisiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 1'i mühendis, 6'sı maden işçisi 7 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarında kullanacakları malzeme ve ekipmanlarla Zonguldak'tan hareket etti. Ekip, Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'ndeki Zonguldak Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Antalya'ya ulaşıp kurtarma çalışmalarına katıldı.

2 MADENCİNİN CESETLERİNE ULAŞILDI

Kurtarma ekibi, saat 03.00 sıralarında galerinin 830 metresinde mahsur kalan işçilerden Levent Korkmaz'ın, saat 03.15'te ise Esen Çavuş'un cesetlerine ulaştı. Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş'un cesetleri, incelemeden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. 2 madencinin metan gazı patlaması sonucu yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

VALİ KARALOĞLU: YARDIM ÇAĞRISI 19.43'TE

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Münir Karaloğlu, madendeki kazanın saat 19.43'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiğini söyledi. Çağrı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladığını kaydeden Vali Karaloğlu, "Maden ocağının kendi ekipleri de çalışmaya başladı. İki arkadaşımızın maalesef cesetleri tünelden çıkartılarak morga gönderildi. Arkadaşların gazdan etkilenerek öldüğünü düşünüyoruz. Kesin sonuçlar otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Etraflıca savcılığımız, jandarma soruşturacak. Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü olayı inceleyecek" dedi.

Vardiyada toplam 14 işçinin çalıştığını, bunlardan 10'unun olay meydana geldiğinde tünelde olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, "Şu anda edindiğimiz bilgiler bunlar. Ama soruşturma sonucu ne olur bilemem. Bu tünel yatay, aşağıya doğru değil. 830 metrede arkadaşlara ulaşıldı" diye konuştu.

Toplam 70 kişinin çalıştığı madene giriş, jandarma tarafından güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Madende çalışan işçiler, yatakhane ve yemekhanede vakit geçirmeye çalışıyor. Madencilerin bir bölümü de sabah saatlerinde, mesai arkadaşlarının ölüm haberini ekran başında üzgün bakışlarla takip etti.

ÖLEN 2 İŞÇİ DE ZONGULDAKLI

Metan gazı zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren işçiler Levent Korkmaz ile Esen Çavuş'un Zonguldaklı oldukları ortaya çıktı. 1.5- 2 aydır madende çalışan Levent Korkmaz'ın, emekliliğine de 3 ay kaldığı kaydedildi. 3 yıllık evli Esen Çavuş'un ise 15 yıl otelde aşçılık yaptığı, erken emeklilik için madende çalışmaya başladığı belirtildi. 1.5 yıldır bu madende çalışan Çavuş'un, madende aşçı olmadığı zamanlarda mesai arkadaşlarına yemek yaptığı kaydedildi. Madenin girişinde yer alan 'Bu işletmede 1120 gündür işgücü kayıplı kaza yaşanmamıştır' yazılı tabela da dikkati çekti.

2 ORTAK VE İŞLETME MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Antalya Kemer'de metan gazı kaçağı sonucu 2 işçinin ölümüne yol açan kömür ocağının ortakları M.M.B. ve R.B. ile işletme müdürü S.A., gözaltına alındı. 3 kişi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutuluyor.

ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dün akşam kömür ocağında metan gazı sızıntısı sonucu yaşamını yitiren işçiler Levent Korkmaz ile Esen Çavuş'un, Zonguldak'ta toprağa verileceği kaydedildi. Levent Korkmaz'ın Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Köyü'nde, Esen Çavuş'un ise Devrek İlçesi Çavuşoğlu Köyü'nde toprağa verileceği açıklandı. Diğer yandan İş Sağlığı Güvenliği Teftiş Kurulu uzmanlarının, madende inceleme yaptığı kaydedildi. İşçilerin yaşamını yitirdiği bölüme ise temiz hava basıldığı belirtildi.

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