Kömür ocağında metan gazı 2 can aldı (4)

OCAKTA İNCELEME YAPILDI

Kemer’in Ovacık Mahallesi’nde dün akşam metan gazı sızıntısı sonucu 2 işçinin zehirlenerek öldüğü Balyak Madencilik’e ait kömür madeninde Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kaan Doğan ve Kemer Cumhuriyet Savcısı Semih Altun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bilirkişi heyeti incelemelerde bulundu.

TEKRAR ÇALIŞMASINA KARAR VERİLDİ

İşçilerle bir süre konuşan Doğan ve Altun, daha sonra görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Jandarmanın çevrede güvenlik önlemi aldığı madene giren bilirkişi heyeti ve jandarma ise inceleme yaptı. Yaklaşık 1 saat süren incelemenin ardından madenin tekrar çalışmasına karar verildiği belirtildi. Madendeki yoğun gazın boşaltılması için de sürekli hava basıldığı kaydedildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan şirket ortaklarından M.M.B., işletmede görevli müdürler S.A. ve E.T. ile mühendis M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce gözaltına alınan şirket ortaklarından R.B.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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