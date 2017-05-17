Kömür ocağında metan gazı 2 can aldı (3)

17 YILLIK MADENCİ, YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Kemer İlçesi'nde dün akşam kömür ocağında metan gazı sızıntısı sonucu zehirlenen işçilerden Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Ersin Akkuş, yaşamını yitiren arkadaşlarının cenazelerinin teslim alınması sırasında Antalya Adli Tıp Morgu'na geldi. Kemer'den önce Trakya Bölgesi ve Nevşehir'deki maden ocaklarında 17 yıl çalıştığını belirten Ersin Akkuş, ilk kez grizuyla karşılaştığını söyledi.

DİNAMİT PATLATILDI

Madende dinamit patlatıldığını iddia eden Ersin Akkuş, bunun da grizu patlamasına yol açtığını savundu. Akkuş, "Dinamit patlamasının hemen ardından grizu patlaması oldu. Patlama olduğu esnada 500 metre uzaklıktaydım. Gelen hava beni alıp savurdu. Kendime geldikten sonra da arkadaşlarımın yardımına dönmeye çalıştım ama maske olmadığından gidemedim" dedi.

DİNAMİTİ BİZ PATLATTIK

Ersin Akkuş, madende kullanılan dinamitlerin ise işçiler tarafından patlatıldığını ileri sürdü. Dinamiti kendileri yerleştirip patlattıklarına söyleyen Ersin Akkuş, "Öyle emir geliyordu bize. Normalde dinamitçinin kendi patlatması gerekiyor. Ben dinamit yuvalarını açmakla görevliyim, yani delikçiyim. Ben deliği açar bırakırım. Dinamitçi de gelir dinamitleri doldurur, bağlantısını yapar sonra da mühendis gelip gaz ölçümü yapar. Dinamitçinin de patlatma yapması gerekir. Ama bizde öyle değildi. Biz kendimiz yapıyorduk her şeyi. Hiçbir ölçüm yapılmıyordu. Dinamit patladıktan yarım ile bir saat sonra tekrar madene girip çalışmaya devam ediyorduk. Mühendis çalıştığımız yerlere gelmiyordu" diye konuştu.

Patlama sırasında 1200 metrede olduklarını söyleyen Akkuş, “Ben 18 aydır bu madende çalışıyorum ama her gün kendim yapıyordum bu işleri. Tedavim devam ediyor. Arkadaşlarımın burada olduğunu öğrendiğim için geldim. Normalde doktor dışarı çıkmamıza izin vermiyordu" dedi.

Erol AKKIR/ANTALYA, ()

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