Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı

Komşusunun ısırıp kopardığı parmağını yuttu iddiası

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da akraba iki komşu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ayşe Akkaş, kavgada 53 yaşındaki Kamile Demirel'in sağ el serçe parmağını ısırıp koparttı. Kopan parça bulunamazken, hastaneye...

Komşusunun ısırıp kopardığı parmağını yuttu iddiası

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da akraba iki komşu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ayşe Akkaş, kavgada 53 yaşındaki Kamile Demirel'in sağ el serçe parmağını ısırıp koparttı. Kopan parça bulunamazken, hastaneye götürülen Demirel, "Parmağımı yuttuğunu düşünüyorum" dedi.
Geçen pazartesi günü Kepez İlçesi'ndeki evlerinin yanında bulunan işyerinde kaynak işleri yapan Demirel Ailesi'nin çıkardığı gürültü, iddiaya göre akrabaları ve komşuları Akkaş Ailesi'ni rahatsız etti. 2 ailenin üyeleri, akşam saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, yolda yeğeni Ramazan Altun'un Ayşe Akkaş ve yakınları tarafından tartaklandığını gören Kamile Demirel, kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada Ayşe Akkaş, Kamile Demirel'in sağ elinin serçe parmağının ucunu ısırıp koparttı.
Kan içinde kalan Kamile Demirel, eşi Rafet Demirel tarafından hastaneye götürüldü. Demirel, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.
Olaydan sonra polise şikâyetçi olan Kamile Demirel, parmağını ısırıp koparan Ayşe Akkaş'tan şikâyetçi oldu. Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Kamile Demirel, "Sokakta yeğenim Ramazan Altun'u tartakladıklarını gördüm. Kavgayı ayırmak için gittiğimde bir anda ortada kaldım. Bu sırada sağ bileğimden yakalayan Ayşe Akkaş'ın serçe parmağımı ısırdığını fark ettim. Acı içinde kıvranırken parmağımın ucunun olmadığını fark ettim. Tüm aramalara rağmen kopan parçayı bulamadık. Parmağımı yuttuğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Olayla ilgili açıklama yapan Kamile Demirel'in avukatı Fatma Hande Amioğlu ise daha önce de tartışmaların yaşandığını belirterek, "Hukuksal olarak işlem başlattık. Ceza ve tazminat davası açacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.