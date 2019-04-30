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Komşusunun erkek çocuğuna taciz iddiasıyla tutuklandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, komşusunun oğlu K.Ç.'yi (14) elle ve sözlü olarak taciz ettiği öne sürülen Rıfat Çabuk (52), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye...

Komşusunun erkek çocuğuna taciz iddiasıyla tutuklandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, komşusunun oğlu K.Ç.'yi (14) elle ve sözlü olarak taciz ettiği öne sürülen Rıfat Çabuk (52), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çabuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, pazar günü öğle saatlerinde, Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi K.Ç. adlı erkek çocuğu, iddiaya göre, bozuk olan bilgisayar oyunu için yardım isteme bahanesiyle kendisini çağıran komşuları Rıfat Çabuk'un evine gitti. K.Ç., bilgisayar oyunuyla ilgilenirken, Çabuk'un elle ve sözlü tacizine uğradı. K.Ç., bu sırada cep telefonunun ses kaydını açarak, Çabuk'un konuşmalarını kaydetti. Çabuk'un ısrarlarına rağmen evden çıkan K.Ç., yaşananları ailesine anlatarak, ses kaydını dinletti. Bunun üzerine öfkelenen aile bireyleri, polise haber verip, Çabuk'un da kapısına dayandı. Tepki gösterilen Çabuk ise evinden kaçtı.
Polis ekipleri, Rıfat Çabuk'un yakalanması için çalışma başlattı. Önce Çabuk'un park halindeki otomobiline ulaşıldı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, Çabuk'u dün akşam saatlerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Rıfat Çabuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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