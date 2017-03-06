Komşusunu tabancayla yaralamaya 12 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de çocukların tartışmasıyla başlayan ve ailelerin karıştığı kavgada komşusu Mehmet Çukur'u (62) tabancayla bacağından ve göğsünden yaralayan Levent Çoban (40) 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Levent Çoban ve mağdur Mehmet Çukur hazır bulundu. Sanık Levent Çoban savunmasında "Mehmet, benim komşum olur. Oğlum ile Mehmet'in torunu nedenini bilmediğim konudan dolayı kavga etmişler. Kavgayı haber aldığımda Mehmet'le konuşmaya gittim. Bana küfür etti. Boğuşma sırasında tabancam iki defa ateş aldı. Öldürme kastım kesinlikle yoktur" dedi.

Mehmet Çukur ise ifadesinde "Çocukların kavgası nedeniyle olaylar başladı. Kavga ettikten 15 dakika sonra Levent evine gitti. Geri geldiğinde elinde silah vardı. Bacağımdan ve göğsümden vurdu. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda Levent Çoban'a 'Haksız tahrik altında adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl 6 ay, 'Ruhsatsız Silah Taşıma' suçundan ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 12 yıl hapis cezası verdi.